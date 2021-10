Marcelo e "a faca e o queijo na mão", Guichard sobre a "fuga como cobardia" e outros destaques TSF

© André Kosters/Lusa

O Presidente da República garante que falou "sem drama nenhum" sobre uma possível crise política no seguimento da votação do Orçamento do Estado para 2022, mas apelou aos partidos que "escolham" o caminho que querem seguir, até porque têm "a faca e o queijo nas mãos".

O Supremo Tribunal de Justiça ordenou a libertação de Paulo Guichard. À saída do Estabelecimento Prisional de Custóias, o antigo administrador do BPP defendeu que "fugir é um ato de cobardia" e garantiu estar disponível para assumir responsabilidades sobre os erros que cometeu.

Em cima do início do Conselho Nacional do PSD, está desfeito um dos segredos em torno da liderança do partido: Paulo Rangel é candidato.

E se quer saber tudo sobre a reunião dos sociais-democratas, acompanhe aqui ao minuto:

Há mudanças nas regras das corridas de touros. O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que altera a classificação etária para assistir a espetáculos tauromáquicos e, partir de agora, apenas maiores de 16 anos estão autorizados a assistir.

A falha já dura há três meses, mas só deve estar resolvida no próximo ano: há rutura de stocks das vacinas para gatos.

Esta quinta-feira foram conhecidas mais duas greves: os trabalhadores da Transtejo e os bombeiros profissionais vão parar o trabalho.

Os tiros na capital do Líbano, Beirute, já deixaram de ouvir-se e há pelo menos seis mortos, mas uma portuguesa pinta, em declarações à TSF, o retrato de uma cidade em que todos temem uma guerra civil.