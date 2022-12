Marcelo e ministros pedem esclarecimentos sobre Alexandra Reis, morreu Mega Ferreira e outros destaques TSF

© Jorge Guerreiro/AFP

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu esta segunda-feira que é importante esclarecer porque é que Alexandra Reis saiu da TAP e qual foi o critério que levou ao pagamento de uma indemnização de 500 mil euros à atual secretária de Estado do Tesouro.

Além do Presidente da República, os ministros das Finanças e das Infraestruturas e Habitação também querem mais informação sobre o "enquadramento jurídico" aplicado ao acordo para a saída da TAP de Alexandra Reis.

A própria secretária de Estado do Tesouro, esclareceu que nunca aceitou, e que devolveria "de imediato" caso lhe tivesse sido paga, qualquer quantia que acreditasse não estar no "estrito cumprimento da lei" na sua saída da TAP.

Esta segunda-feira também ficou marcada pela morte de António Mega Ferreira, aos 73 anos. O Presidente da República emitiu uma nota de condolências, recordando-o como "um amigo de sempre" e "uma das figuras mais dinâmicas da cultura portuguesa do último meio século".

Um dia após o Natal, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que António Costa fez o que lhe competia durante a habitual mensagem natalícia do primeiro-ministro, falando de "otimismo e esperança" para 2023, um ano em que o país pode ir "mais longe" economicamente se resistir à guerra e inflação.

A TSF continua a fazer o balanço de 2022. Esta segunda-feira, recordou-se o êxodo e a resistência na guerra da Ucrânia, com Pedro Cruz, o enviado especial da TSF à Ucrânia durante os primeiros 40 dias de conflito, a ser o porta-voz. Nas melhores imagens do ano, foi a vez de se recordar as fotografias de um 2022 insólito.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta segunda-feira que, "de uma forma geral", a zona da Serra da Estrela tem "acessos difíceis", embora reconhecendo a existência de exceções. O chefe de Estado disse, no entanto, que "há exceções" e que o problema das acessibilidades deve "ser encarado globalmente".

A obra de arte "Natureza morta com pão e ovos", de Paul Cézanne, data de 1865. Agora, 157 anos depois, foi encontrado "algo estranho" na pintura. Após análises feitas através de raios-X, os especialistas do Museu de Arte de Cincinnati descobriram um rosto escondido que acreditam ser um autorretrato do próprio Cézanne.

Dia 26 de dezembro foi dia de desvendar os vencedores da Lotaria Clássica de Natal dos Jogos Santa Casa. O 1.º prémio, no valor de 12 milhões e 500 mil euros, saiu ao número 20462. O 2.º prémio, de dois milhões e 500 mil euros, vai para o número 71200. O 3.º prémio, de 1 milhão e 250 mil euros, está nas mãos do número 31506.