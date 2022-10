Marcelo espera "lisura" no Brasil, ex-autarca de Montalegre em prisão preventiva e outros destaques TSF

© Rodrigo Antunes/Lusa

Num momento em que Jair Bolsonaro ainda não quebrou o silêncio depois das eleições no Brasil, nem mesmo para dar os parabéns a Lula da Silva, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, espera que se mantenha a "lisura" até ao fim do processo. Já António Costa quer ver Portugal e Brasil reaproximarem-se.

O ex-presidente da câmara de Montalegre, Orlando Alves, ficou em prisão preventiva no âmbito das investigações da Operação Alquimia. Os restantes arguidos permanecem em liberdade.

Um grupo de aviação anglo-espanhol, dono da British Airways e da Iberia, está a avaliar a possibilidade de comprar a companhia aérea portuguesa TAP. A notícia é avançada pelo The Times, que diz que o negócio pode ainda incluir a EasyJet.

Milhões de contas no Instagram foram ao início desta tarde suspensas sem razão aparente. Os responsáveis pela rede social já pediram desculpa pelo sucedido, mas não deram explicações para o sucedido.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos revelou que Portugal teve o 13.º preço mais alto de eletricidade para consumo doméstico de entre os 27 estados-membros da União Europeia.

Marcelo Rebelo de Sousa quer ver fiscalizada a vinda para Portugal de milhares de timorenses que estarão a ser transportados por redes ilegais. "É intolerável o que se passa e venha a passar à margem da lei", alertou numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo timorense, José Ramos Horta.

A Dr. Campos Costa - Consultório de Tomografia Computorizada, uma filial da Unilabs, foi multada pela Autoridade da Concorrência em cinco milhões de euros por participar num cartel em concursos públicos para serviços de telerradiologia a hospitais.

A falta de pessoal no Instituto da Mobilidade e dos Transportes está a contribuir para o crescimento da lista de espera para realizar exames de condução e que já conta com quase 13 mil formandos. As escolas de condução alertam que os técnicos que saíram ou que se reformaram não foram substituídos.

"Quem da Cabra comer e ao Canhoto se aquecer, um ano de muita sorte irá ter!" A frase vem diretamente de Cidões, uma pequena aldeia de Bragança com pouco mais de 20 habitantes. Não é o dia das bruxas que vai celebrar-se, mas antes a Festa da Cabra e do Canhoto. Para queimar o azar.