Marcelo espera que reabertura das escolas seja "um virar de página sem recuo"

Por Sara Beatriz Monteiro 05 Abril, 2021 • 12:49

A reabertura das escolas esta segunda-feira é, para o Presidente da República, "um virar de página que se espera sem recuo, irreversível".

Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos retomam esta segunda-feira as aulas presenciais, no âmbito da segunda fase do plano de desconfinamento do país devido à pandemia e Marcelo Rebelo de Sousa considera que este é um momento histórico positivo "para as famílias, para os professores, para os que trabalham na comunidade sociedade, mas sobretudo para as crianças e jovens do nosso país".

O chefe de Estado pede um "esforço nacional" para que todos os estudantes possam regressar às aulas presenciais a 19 de abril.

No mesmo plano, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues considera que este é "um dia especial", representando "mais um passo neste andar por etapas que temos feito ao longo dos últimos tempos".

"Com testagem, com vacinação, com todas as regras, podemos dar mais este passo", sustenta.

