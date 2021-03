Marcelo felicita Fundação Champalimaud por lugar de destaque em ranking da revista Nature

Marcelo Rebelo de Sousa © LUSA

Por Lusa 05 Março, 2021 • 15:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República felicitou esta sexta-feira a Fundação Champalimaud, presidida por Leonor Beleza, por ter sido classificada num 'ranking' da revista Nature como a quarta melhor instituição sem fins lucrativos na área da inteligência artificial.

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "felicita a Fundação Champalimaud e a sua presidente, Leonor Beleza" por este lugar de destaque no 'ranking' da "prestigiada revista" científica Nature.

"É com muito orgulho que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa congratula a Fundação Champalimaud pela distinção que honra Portugal, e pelo trabalho que tem desenvolvido ao serviço da ciência ao longo dos anos, demonstrando a importância da ciência na maneira como vivemos e trabalhamos", lê-se na mesma nota.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, a classificação pela revista Nature "é um feito que reflete a excelência e a liderança internacional da investigação feita pelos cientistas da Fundação Champalimaud, em que os conhecimentos do cérebro são aplicados a modelos matemáticos avançados".

Também o primeiro-ministro, António Costa, saudou esta sexta-feira a Fundação Champalimaud, numa mensagem publicada na rede social Twiter, considerando que a classificação como a quarta melhor instituição sem fins lucrativos na área da inteligência artificial pela revista Nature "prestigia Portugal e honra a ciência portuguesa".

Parabéns à @ChampalimaudF. Prestigia #Portugal e honra a ciência portuguesa. Demonstra que a aposta no conhecimento científico e no desenvolvimento do saber através da ciência e da #inovação é o caminho certo para competirmos com os melhores à escala global. - António Costa (@antoniocostapm) March 5, 2021

"Demonstra que a aposta no conhecimento científico e no desenvolvimento do saber através da ciência e da inovação é o caminho certo para competirmos com os melhores à escala global", defendeu o primeiro-ministro.

Em setembro de 2016, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou, a título póstumo, o empresário António Champalimaud com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito, durante a cerimónia de entrega dos Prémios Champalimaud de Visão 2016.

Na altura, o chefe de Estado elogiou a decisão de António Champalimaud deixar como herança a criação da Fundação Champalimaud, afirmando que foi "um passo de inequívoco relevo filantrópico nacional e internacional" e "um passo que mais nenhum outro português deu, neste tempo, na área fundacional com tão vasto alcance patrimonial e social".