Marcelo felicita professores e reconhece a "enorme responsabilidade que lhes está entregue"

O Presidente da República realça o "papel absolutamente essencial" dos professores para o "sucesso das novas gerações e no desenvolvimento das sociedades" e "incentiva todos os cidadãos a apoiarem o seu trabalho".

Numa nota publicada no site da Presidência, no dia em que se assinala o Dia Mundial do Professor, Marcelo Rebelo de Sousa - também ele professor - aproveita para felicitar os professores portugueses pela sua competência, dedicação e entusiasmo", reconhecendo "a enorme responsabilidade que lhes está entregue".

O Dia Mundial do Professor foi instituído pela UNESCO para evidenciar o papel dos professores e celebra-se a 5 de outubro desde 1994.

A data celebra-se numa altura em que, semanas após o arranque do ano letivo, o país batalha para que não haja alunos sem aulas, tendo o Governo admitido que a tarefa não se afigura fácil, já que o Ministério da Educação recebe, semanalmente, cerca de mil pedidos para substituir professores que pediram baixa.