Marcelo modera críticas ao Governo, Pinto da Costa quer Conceição até 2024 e outros destaques TSF

O Presidente da República considera que o primeiro-ministro "inaugurou uma prática muito boa" quando referendou as primeiras medidas do "Programa Mais Habitação" depois da promulgação do decreto-lei, mas é preciso ver se as propostas conseguem "atingir os objetivos".

Depois das críticas, Carlos César ficou satisfeito com o que ouviu. "Achei que as declarações do senhor Presidente da República desta manhã tiveram um registo mais apropriado à função presidencial e até pedagógico."

Denúncias feitas à TVI dão conta de que a alimentação não está a chegar a tempo e horas a todos os doentes internados no Hospital de Santa Maria. Manuel Pizarro considera que o problema só deixará de existir quando não houver muitos doentes durante demasiado tempo nos serviços de urgência.

As previsões mais recentes apontam para um verão quente e seco, que pode ser tão mau como o de 2022. O cenário já tinha sido avançado pela Comissão Europeia, que colocou países como Itália, França e Espanha no vermelho e Portugal no laranja. A TSF confirmou junto do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que as previsões indicam que há muito trabalho a fazer para, muito provavelmente, mais um verão de incêndios florestais e seca.

Pinto da Costa desmente as notícias da possível saída de Sérgio Conceição, que estaria revoltado com presidente do Futebol Clube do Porto. Nem agora, diz, nem no fim da temporada.

No Dia Mundial da Água, haverá uma degustação do líquido mais precioso em Vila Nova de Gaia, com prova cega de oito águas diferentes. Afinal, o que distingue cada uma?

A associação ambientalista Zero defende que a única forma de repor as perdas económicas é aumentar as tarifas cobradas aos consumidores.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou, esta quarta-feira, a Agenda do Trabalho Digno, apesar de considerar que o decreto se afasta, "nalguns aspetos", do acordo assinado pelo Governo com os parceiros sociais e inclua algumas soluções que podem vir a ter "um efeito contrário" no mercado de trabalho.

As casas novas estão cada vez mais caras. O Índice de Preços da Habitação aumentou 12,6% em 2022, mais 3,2 pontos percentuais do que em 2021, anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, considerou esta quarta-feira que os resultados da TAP, que obteve um lucro de 65,6 milhões de euros em 2022, revelam a "resiliência e a capacidade de autossuperação" da empresa, dado o "contexto imprevisível".

Os beneficiários da ADSE confirmam que estão a ser discriminados pelos hospitais privados. A Entidade Reguladora da Saúde abriu um processo de contraordenação aos hospitais da Luz e Lusíadas, em Lisboa, por deixarem os beneficiários da ADSE em último lugar na marcação de consultas.

Subsidiar hortofrutícolas, aplicar a taxa zero IVA em bens alimentares essenciais e/ou concretizar um acordo com os grandes grupos do setor alimentar para limitar a escalada de preços. Estes são alguns dos caminhos apontados pela Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, no sentido de tentar aliviar o peso da fatura da alimentação no orçamento das famílias portuguesas.