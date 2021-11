Marcelo não foi sensível a "razões partidárias", Cecília Meireles deixa vida política e outros destaques TSF

© Manuel de Almeida/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garante que não foi sensível a "razões partidárias" na marcação das eleições para o dia 30 de janeiro. "O Presidente cortou a direito pelo interesse nacional", garantiu o chefe de Estado que, questionado sobre se esta foi a decisão mais difícil que tomou, respondeu que não.

Cecília Meireles anunciou no seu espaço de comentário na TSF que deixa a vida política. Vai "virar a página, para uma vida nova".

Pode ouvir tudo aqui:

Uma sondagem da Aximage para a TSF, DN e JN, feita logo a seguir ao chumbo do Orçamento do Estado, mostra o PS em ligeira recuperação (em relação a julho), mas com uma forte queda de António Costa, em especial, junto do eleitorado de esquerda. A três meses das eleições antecipadas, o PS regista 38,5% de intenções de voto, catorze pontos acima do PSD que desce ligeiramente para os 24,4%.

Um movimento cívico de mulheres convocou para este sábado manifestações em todo o país. O objetivo é contestar o parecer da Ordem dos Médicos que rejeita a existência de violência obstétrica em Portugal.

No Parque Nacional da Gorongosa, os elefantes estiveram perto da extinção e, para sobreviverem, perderam as presas. Porquê?

A primeira série portuguesa original da Netflix, estreia esta sexta-feira. "Glória" leva-nos até 1968, com Portugal sob a ditadura de Salazar, e também, secretamente, no meio do conflito entre os Estados Unidos da América e a União Soviética.

A Presidência da República revelou, esta sexta-feira, que Marcelo Rebelo de Sousa fez exames médicos "do foro cardiológico" que "confirmaram a estabilidade e os bons resultados da angioplastia coronária feita há dois anos".

As pessoas com 75 ou mais anos já podem autoagendar a dose de reforço contra a Covid-19 e a vacina contra a gripe, anunciou a Direção-Geral da Saúde.