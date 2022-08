Marcelo não vê "conflitualidade" no despacho de Costa, escusa de responsabilidade na saúde e outros destaques TSF

© José Sena Goulão/Lusa

Durante esta quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que não vê o despacho do primeiro-ministro, António Costa, sobre a Endesa como uma intervenção conflituosa do Governo no caso e quer apenas que se evitem "intervenções alarmistas" numa altura de tanta incerteza.

Na saúde, Eurico Castro Alves, em declarações à TSF, opinou que a escusa de responsabilidade de médicos e enfermeiros não libertam as responsabilidades dos médicos e enfermeiros em caso de erro médico.

Viajando para o Japão, o ministro da Defesa, Nobuo Kishi revelou que as águas da zona económica do país terão sido atingidas pela primeira vez por mísseis lançados pela China, adiantam várias agências internacionais de notícias.

No caso da África do Sul, a Autoridade Reguladora de Produtos de Saúde da África do Sul (SAHPRA, na sigla em inglês) anunciou a morte de uma pessoa devido à imunização com a vacina Janssen contra a Covid-19.

Um dia após o Tribunal de Contas alertar para a abertura de vagas em cursos com "desemprego relevante", o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) realçou a importância dos dados da empregabilidade, mas avisa que não podem ser tomados como "um valor absoluto".

Não andam pacíficos os dias do Opus Dei com o Vaticano. Há muito que se previa que esta prelatura apostólica pudesse vir a ser tocada pela impaciência do papa Francisco, manifestada na sua atitude frontal contra o clericalismo de que o Opus Dei é exemplar.

Em visita ao local em que se vão realizar as Jornadas Mundiais da Juventude, Marcelo Rebelo de Sousa acredita que as obras que estão a ser feitas para Portugal receber o evento no próximo ano serão também para as comunidades de Loures e Lisboa, bem como para o resto do país, e garante que o facto de o acordo entre o Governo e a Câmara de Lisboa ter sido fechado na véspera da sua visita ao local foi "pura coincidência".

Numa altura pródiga em incêndios, Associação Chama Saúde está a lançar o primeiro estudo nacional sobre as alterações do sono em bombeiros portugueses. A iniciativa quer avaliar a qualidade do sono e o risco de distúrbios associados, e ainda dar seguimento médico aos casos considerados de alto risco.

Esta quinta-feira, ficou a ser conhecido que o ministério público russo pediu uma pena de prisão de nove anos e meio para a basquetebolista norte-americana Brittney Griner, de 31 anos, detida desde fevereiro na Rússia por alegado tráfico de drogas.

No desporto, foi notícia que o primeiro clássico da edição 2022/2023 da I Liga já tem data marcada. O FC Porto vai receber o Sporting no dia 20 de agosto (sábado), às 20h30, num encontro a contar para a terceira jornada da competição.

Mário Ferreira tornou-se, esta quinta-feira, o primeiro português no espaço. A nave New Shepard aterrou às 15h07 (hora de Lisboa) no Texas, EUA, de onde descolou 10 minutos antes. A viagem, segundo valores divulgados pela imprensa internacional, custa mais de 200 mil euros.

Após a nave de Mário Ferreira aterrar, a TSF falou com a agência Papa Léguas proporciona viagens de aventura há mais de 20 anos e tem acompanhado a evolução das escolhas do público português quando querem fazer uma viagem para outra parte do mundo.