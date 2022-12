Marcelo pede atenção às previsões do tempo, Costa admite acionar mecanismo europeu e outros destaques TSF

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Rodrigo Antunes/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu, em declarações à TSF, "atenção ao grau de previsões" para uma "noção exata do que vai ainda acontecer" tanto durante o período de más condições climatéricas que tem atingido o território português como em casos futuros.

Ainda durante a emissão especial da TSF dedicada aos efeitos da intempérie, ​​​​​​​o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, afirmou que é precisa "ajuda rápida do Governo central" para apoiar quem ficou lesado com as inundações da última semana na capital.

No Parlamento, o debate de preparação para o Conselho Europeu também ficou marcado pelo temporal em Portugal, com vários pontos do território a terem de lidar com cheias. Os deputados questionaram António Costa, sobre se o Governo está disponível para acionar o fundo de solidariedade da União Europeia.

Foram muitos os obstáculos que deixaram intransitáveis várias estradas de Lisboa. A reportagem TSF captou o estado em que ficou Monsanto.

Loures foi também um dos concelhos mais afetados pelos fenómenos extremos de chuva registados ao longo da última noite e esta manhã. Nas imagens de drone recolhidas no local é possível ver largas extensões de terreno alagado, com a água a ultrapassar vários dos limites naturais do terreno.

Pode acompanhar a situação ao minuto na TSF ou, se preferir, recordar a evolução dos acontecimentos ao longo do dia.

No Catar, a seleção da Argentina tornou-se na primeira finalista do Mundial 2022 ao bater a Croácia por 3-0, com um golo de Messi e um bis de Julian Alvarez.

Foi também dia de Euromilhões. Fique a conhecer a chave vencedora.