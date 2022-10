Marcelo pede desculpa, piquenique polémico cancelado e outros destaques TSF

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © António Pedro Santos/Lusa

Por TSF 13 Outubro, 2022 • 12:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois da polémica, o pedido de desculpas. O Presidente da República garantiu esta quinta-feira que não quis ofender as vítimas de abusos sexuais, em especial as que tenham sido alvo de responsáveis da igreja portuguesa, com as declarações polémicas sobre o número de denúncias.

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 9,3% em setembro, taxa superior em 0,4 pontos percentuais à do mês anterior e a mais elevada desde outubro de 1992, confirmou esta quinta-feira o INE.

O grupo de trabalho sobre a morte medicamente assistida analisou esta manhã um texto de substituição que tenta dar resposta às dúvidas suscitadas pelo Presidente da República. De acordo com o documento a que a TSF teve acesso, a concretização da morte medicamente assistida "não pode ter lugar sem que decorra um período de dois meses a contar da data do pedido de abertura do procedimento."

Depois da chuva de críticas, a iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa que previa a realização de um piquenique e de uma marcha para assinalar o Dia Internacional para Erradicação da Pobreza foi cancelado. À TSF, a vereadora Laurinda Alves fala de um "vergonhoso aproveitamento político".

Partido Socialista corrigiu a proposta de lei do Governo que transfere os gabinetes da Europol e da Interpol da Polícia Judiciária para o Sistema de Segurança Interna, onde está concentrada a cooperação policial internacional.

Assembleia Municipal do Porto suspendeu, esta segunda-feira e por seis meses, a autorização de novos registos de Alojamento Local nas freguesias do Centro Histórico e do Bonfim até ser aprovado o regulamento municipal para o crescimento sustentável deste tipo de negócio.

Há seis anos, um português era aclamado secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres, então com 67 anos, foi confirmado pelas 193 nações que compõem a Assembleia-Geral e trazia no currículo, entre outros, o Alto-Comissariado para os Refugiados e a liderança de dois Governos em Portugal.

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa concedeu à ex-chanceler alemã Angela Merkel o grau de Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique.