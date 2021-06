Marcelo pede explicações sobre isolamento de Costa, testes antigénio comparticipados e outros destaques TSF

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © José Coelho/Lusa

O Presidente da República defendeu esta quarta-feira que as autoridades sanitárias devem explicar publicamente o motivo para ser imposto isolamento ao primeiro-ministro, apesar de vacinado e com certificado digital Covid-19, por ter tido contacto com um infetado.

A comparticipação de testes rápidos de antigénio de uso profissional entra em vigor na quinta-feira, sendo que o preço máximo da sua realização não pode exceder os dez euros, segundo uma portaria publicada em Diário da República.

Na Assembleia da República foram aprovadas a limitação de contratos a prazo e alterações no período experimental. Apesar dos votos contra do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal (o deputado único, João Cotrim Figueiredo, votou à distância por se encontrar em isolamento profilático), o projeto de lei do PCP que limita contratos a prazo e altera o período experimental foi viabilizado com os votos a favor do PS, BE, PCP, PAN, PEV e as duas deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues. O Chega não votou uma vez que André Ventura esteve ausente.

O novo suplemento por serviço e risco nas forças de segurança prevê pagamento adicional aos elementos da GNR e PSP durante 14 meses e representa mais de 43 milhões de euros, indicou o Governo.

Portugal tem a quarta gasolina mais cara da União Europeia (UE) e no gasóleo o preço também fica claramente acima da média comunitária, colocando o país como o sexto mais caro entre os 27 da UE. Os dados são da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) e referem-se a 21 de junho, quando a gasolina tinha um preço médio de venda ao público de 1,62 euros e o gasóleo de 1,42 euros.

A pandemia do VIH/SIDA começou há 40 anos e ainda está longe da erradicação. A reportagem TSF recorda o impacto do então "misterioso vírus" no Portugal gay da década de 80.