Marcelo pede que cidadãos mantenham "comportamentos preventivos" na época de incêndios

O Presidente da República assinalou este domingo o Dia Nacional do Bombeiro pedindo que os cidadãos mantenham "comportamentos preventivos" na época de incêndios e transmitindo uma "palavra de encorajamento e confiança" aos profissionais do setor, merecedores de "respeito e admiração".

Numa mensagem publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa salienta que, "por todo o país" se multiplicam as homenagens alusivas ao Dia Nacional do Bombeiro.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa associa-se a cada uma dessas comemorações e renova o seu apoio a um setor que tanto contribui para a segurança e bem-estar dos portugueses", lê-se na nota.

O chefe de Estado refere que os "corpos de bombeiros profissionais, mistos ou voluntários", com um "alargado espetro de missões", continuam a ser "merecedores do respeito e admiração do Presidente da República e do povo português".

Marcelo Rebelo de Sousa salienta que essas missões "não se esgotam no combate aos incêndios", sendo também "basilares no que respeita ao setor da saúde".

"Ainda assim e tendo em consideração a proximidade da época em que se intensificam as ocorrências de incêndios florestais, o chefe de Estado aproveita a ocasião para transmitir uma palavra de encorajamento e confiança às bombeiras e bombeiros", lê-se.

O Presidente da República apela ainda a "todos os cidadãos que, num esforço coletivo e solidário, continuem a adotar comportamentos preventivos, a fim de reduzir o número de ignições em espaço rural".