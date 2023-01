Marcelo perde popularidade, professores firmes na luta e outros destaques TSF

© José Sena Goulão/Lusa

A avaliação do Presidente da República atinge o valor mais baixo da sondagem da Aximage para TSF-JN-DN publicada esta manhã. Nesta sondagem, os inquiridos consideram que o PSD não está preparado para governar e que o executivo não vai gerir da melhor forma os fundos europeus.

O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) anunciou esta sexta-feira uma nova manifestação em Lisboa em 28 de janeiro, como resposta à convocatória do Ministério da Educação para a definição de serviços mínimos nas escolas.

Centanas de professores manifestaram-se esta manhã em frente ao Ministério da Educação, enquanto decorriam no interior duas reuniões com as organizações sindicais do setor sobre o regime de concursos.

O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) disse que o ministro da Educação "parece que anda a dormir" e manifestou-se "otimista com a luta dos professores" em greve por melhores salários e condições de trabalho.

David Justino, antigo deputado, dirigente do PSD e Ministro da Educação, é o convidado da entrevista Em Alta Voz. Daqui a uma semana, vai dar a última aula. Chamam-lhe, na academia, lição de sapiência.

Os aumentos salariais da função pública começam a ser pagos esta sexta-feira, com a remuneração de janeiro e, nalguns casos, ainda sem as novas tabelas de retenção na fonte corrigidas para garantir que os trabalhadores não são penalizados.

O valor de referência do Rendimento Social de Inserção (RSI) vai aumentar 10,3%, em março, passando de 189,66 euros para 209,11 euros (cerca de 20 euros).

Há processos acumulados no Instituto de Registos e Notariado (IRN). O secretário de Estado da Justiça reconhece-o, mas garante que o Governo já está a tomar medidas. Pedro Ferrão Tavares explica que este atraso está relacionado com o elevado aumento de pedidos de nacionalidade.

Desde congelar as comissões cobradas pelos bancos, até acabar totalmente com esta prática, no que toca à manutenção das contas e ao levantamento de dinheiro ao balcão, são oito as propostas de partidos, com mudanças nas regras bancárias, que vão a votos, esta sexta-feira, na Assembleia da República. Mas é a vontade da maioria socialista que dita o futuro das medidas e, para o PS, há propostas que estão fora de questão.

Dani Alves foi detido esta sexta-feira em Barcelona, na sequência da alegada acusação de agressão sexual a uma mulher numa discoteca.

Os responsáveis pela vida selvagem no Norte da Austrália encontraram, numa floresta tropical, um sapo tão grande que acharam que era falso. "Toadzilla", como foi batizado, é seis vezes maior do que um sapo médio. Pesa 2,7 quilos e pode vir a bater o recorde de maior sapo do mundo, que até agora era de 2,65 quilos.