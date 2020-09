Marcelo preocupado com possível ajuntamento de 50 mil fiéis em Fátima a 13 de outubro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Lusa

O Presidente da República mostra-se preocupado com a possibilidade de, no próximo 13 de outubro, virem a estar reunidas em Fátima cerca de 50 mil pessoas. Marcelo Rebelo de Sousa teme que a sociedade portuguesa não tenha a "percepção" de o país está num momento em que são registados centenas de casos de Covid-19 todos os dias.

"Deus queira que eu me engane relativamente ao facto de se entender que 50 mil pessoas no dia 13 de outubro é uma realidade. Não é que, não respeite as regras sanitárias, a DGS diz que sim, não é que não revele um grande esforço de organização, mas quanto à perceção que tem a sociedade portuguesa relativamente ao momento vivido e ao que significa 50 mil pessoas, num local em que sou insuspeito, sabem que sou católico e fatimista, mas não é disso que se tratar. É da percepção da sociedade portuguesa num momento em que há 400, 500, 600 casos por dia", disse o chefe de Estado, em declarações aos jornalistas no Porto.

Ouça as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa.

No passado domingo, milhares de pessoas deslocaram-se a Fátima para celebrar a peregrinação de setembro. Perante a grande afluência de fiéis, o Santuário foi obrigado a barrar a entrada no recinto de modo a cumprir as regras impostas pelas autoridades de Saúde.

Contactado pela TSF, o Santuário de Fátima não quis comentar as declarações do Presidente da República.