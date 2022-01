Marcelo recebeu comissão que investiga abusos na Igreja Católica desde 1950

Pedro Strecht, coordenador da Comissão para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por TSF 24 Janeiro, 2022 • 23:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta segunda-feira em Belém a Comissão para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa.

A Comissão procura responder à pergunta de quantas crianças foram abusadas desde 1950 e está a recolher testemunhos dos últimos 70 anos. Este encontro com o Presidente da República serviu para dar a conhecer a equipa, a metodologia, os objetivos e o ponto de situação atual.

À TSF, o coordenador Pedro Strecht afirmou que Marcelo Rebelo de Sousa considerou a Comissão "pioneira e de verdadeiro âmbito nacional" e manifestou solidariedade com o sofrimento de todos os que testemunharam.

O Presidente da República também mostrou disponibilidade para acompanhar a evolução dos trabalhos, que decorrem até ao fim do ano.

Nos primeiros três dias de funcionamento dos canais de denúncia, a Comissão recebeu mais de 100 testemunhos validados sobre alegados abusos sexuais no seio da Igreja Católica portuguesa.

As denúncias e testemunhos podem chegar à comissão através do preenchimento de um inquérito online no site darvozaosilencio.org, que adota o lema e objetivo da comissão no seu endereço, mas também do número de telefone +3519171110000, disponível entre as 10h00 e as 20h00 diariamente.