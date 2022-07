Marcelo recebeu Montenegro com regionalização em cima da mesa, calendário da Liga revelado e outros destaques TSF

Luís Montenegro, presidente do PSD © Miguel A. Lopes/Lusa

O novo líder do PSD foi a Belém para falar com Marcelo, mas saiu de lá com recados para o Governo. A regionalização foi o tema central, recusando um referendo até ao fim da legislatura, mas também tocou nos aeroportos.

No futebol, as equipas da I Liga ficaram a conhecer o calendário para a temporada 2022/2023. Há um FC Porto-Sporting a abrir e um dérbi da capital a fechar. Conheça o calendário completo da I Liga.

Mais de metade dos apoios já aprovados para ajudar empresas na recuperação da pandemia vai ser entregue ao empresário Mário Ferreira, que vai receber 40 milhões, dos 80 que compõem o bolo total. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda vai chamar o presidente do Banco de Fomento ao Parlamento para esclarecer a situação.

O Presidente da República promulgou a atualização extraordinária das pensões que estava prevista no Orçamento do Estado para 2022.

A auditoria da Deloitte ao Novo Banco detetou "limitações na pesquisa do património dos devedores" e revela que os procedimentos de pesquisa de património não foram formalmente definidos.

No Reino Unido, os ministros das Finanças e da Saúde demitiram-se. Rishi Sunak e Sajid Javid saíram após uma série de escândalos no governo do primeiro-ministro.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, atirou para os tribunais a decisão sobre a escusa de responsabilidade dos bombeiros.

A moção de censura apresentada ao Governo apresentada pelo Chega vai ser debatida e votada esta quarta-feira, mas não vai contar com os votos favoráveis dos deputados sociais-democratas. O PSD vai abster-se. Ventura reagiu com frustração e desilusão.

À TSF, o diretor do Portal da Queixa revelou que houve quase duas centenas de reclamações de reclamações contra as companhias aéreas por cancelamento de voos.

Uma nova espécie de nenúfar gigante (Victoria boliviana) é a mais recente novidade na área da botânica, embora tenha sido encontrada há 175 anos.