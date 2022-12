Marcelo rejeita dissolução da AR, enfermeiros do IPO queixam-se de "discriminação" e outros destaques TSF

Marcelo Rebelo de Sousa © António Pedro Santos/Lusa

Por TSF 30 Dezembro, 2022 • 14:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República rejeitou esta sexta-feira o cenário de dissolução da Assembleia da República e eleições antecipadas. "Nós tivemos eleições há um ano. Não podemos ter eleições todos os anos", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Um grupo de enfermeiros do IPO de Lisboa acusou a instituição de "discriminação", já que os profissionais que trabalham 40 horas recebem menos do que aqueles que com um horário semanal de 35 horas.

O funeral de Pelé, que morreu esta quinta-feira, vai realizar-se no Vila Belmiro, estádio do Santos, na terça-feira.

Com a guerra contra a Ucrânia em curso, o Presidente russo, Vladimir Putin, falou com o homólogo chinês, Xi Jinping, onde disse querer reforçar a cooperação militar entre os dois países. No lado ucraniano, Zelensky alega que os russos têm cada vez menos mísseis. Enquanto isso, a autoproclamada República Popular de Lugansk aprovou uma nova constituição.

O ano está a acabar, mas a TSF faz um resumo do que foi o mundo além da guerra na Ucrânia. Leia o balanço do ano e conheça as notícias mais lidas do site da TSF.