Marcelo segura Medina, Governo ouviu sindicatos da TAP e outros destaques TSF

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, segurou o ministro das Finanças, Fernando Medina, depois de ter sido noticiado na quarta-feira pela CNN que a Polícia Judiciária fez buscas na Câmara de Lisboa por suspeitas de corrupção numa nomeação para prestação de serviços assinada em 2015 pelo então presidente da autarquia.

O ministro das Infraestruturas diz estar "convicto" de que os tripulantes da TAP vão dar aval à proposta apresentada pela companhia, evitando a greve de 25 a 31 deste mês. Já Ricardo Penarróias, presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), afirmou que a conversa com João Galamba foi construtivas, mas para já nada muda, visto que a palavra é dos sócios do sindicato.

Cinquenta empresas que trabalham em Portugal vão assinar, esta tarde, um pacto para criar emprego jovem. O objetivo é ter mais 19 por cento de jovens nos quadros até 2026. No Fórum TSF, o presidente do Conselho Económico e Social acredita que este pacto vai funcionar.

Mais de 50% dos trabalhadores receberam salários inferiores a 1000 euros em 2022, uma percentagem que sobe para 65% no caso dos jovens com menos de 30 anos, segundo dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O valor de referência do complemento solidário para idosos (CSI), destinado às pensões de velhice mais baixas, irá aumentar em 50 euros mensais, passando a ser de 488,21 euros, com efeitos retroativos a 1 de janeiro. É um acréscimo de 600 euros por ano.

A PSP deteve mais de uma dezena de pessoas no Bairro Quinta do Loureiro, em Lisboa, suspeitas de tráfico de armas e posse ilegal de armas.

A Câmara de Montalegre decidiu manter as aulas e os transportes escolares suspensos devido às previsões de queda de neve e de formação de gelo. Os cerca de 600 alunos do Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz ficam em casa pelo segundo dia consecutivo e aproveitam a folga para brincar na neve.

Decorre esta quinta-feira em França uma mobilização contra a reforma das pensões que pretende aumentar a idade de reforma para os 64 anos. Os sindicatos franceses juntaram-se para apelar a uma grande mobilização nacional contra a reforma das pensões proposta pelo governo francês, mas também para apelar ao aumento salarial.

Dmitry Medvedev alertou o "Ocidente" contra o envio de armamento pesado à Ucrânia, afirmando que a derrota da Rússia pode provocar um conflito nuclear.

Com a sustentabilidade em mente, a NASA e a Boeing juntaram-se para construir e testar um projeto de aviões de corredor único mais amigos do ambiente, isto é, que produzam menos emissões.