Marcelo sobre irmãos no Governo, Nuno Mendes não joga mais no Mundial e outros destaques TSF

O Presidente da República desvalorizou esta quarta-feira a ligação familiar entre a ministra dos Assuntos Parlamentares e o seu irmão, nomeado secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, apesar de admitir que, como solução generalizada, "não é o ideal".

Fim de linha para Nuno Mendes no Mundial do Catar. O lateral de 20 anos saiu lesionado ainda na primeira parte do jogo de Portugal contra o Uruguai, restando agora Raphaël Guerreiro como opção de raiz para o lado esquerdo da defesa.

Morreu, esta quarta-feira, fundador da Academia do Johnson, João Semedo Tavares, que trabalhava com jovens de bairros carenciados na Grande Lisboa, aos 50 anos. À TSF, o Presidente da República revelou que vai condecorar o mentor de crianças e jovens a título póstumo por ser um exemplo de cidadania.

O valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS) vai ser atualizado em 8,4% em vez de 8%, em 2023, passando para 480,43 euros, informou esta quarta-feira o Ministério da Segurança Social, assumindo também ajustamentos na atualização as pensões.

A direita juntou-se para pedir a gratuitidade dos manuais escolares no ensino obrigatório, com propostas para que a medida do Governo seja alargada ao ensino privado. A esquerda mostra-se contra as iniciativas dos três partidos e argumenta com a defesa da escola pública.

A Deco, organização de defesa do consumidor, disponibilizou no seu site um simulador que ajuda os consumidores a descobrir qual o melhor banco para transferirem o seu crédito à habitação considerando as três taxas passíveis de contratar: taxa variável, fixa ou mista. Saiba como, com ajuda da TSF.