Marcelo sobre revisão constitucional, furto de cães de caça para venda no estrangeiro e outros destaques TSF

O Presidente da República recusou esta sexta-feira pronunciar-se sobre a revisão constitucional por ser um processo em que não tem qualquer intervenção, mas voltou a alertar para a necessidade de mexidas nas questões dos metadados e da emergência sanitária.

Antes do encerramento da Web Summit, Marcelo reconheceu que a atração de nómadas digitais para Portugal "tem algumas consequências", entre as quais o encarecimento da habitação e a subida dos preços "num ponto ou noutro".

Ainda no evento, ao lado do fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, Marcelo mostrou-se convicto de que a feira de tecnologia vai continuar em Portugal após 2028. O Presidente da República deixou ainda cinco desafios para a edição do próximo ano.

Braco Alemão é a raça mais procurada pelos ladrões de cães de caça, mas não é a única. Os assaltantes atacam, sobretudo, residências e canis de caçadores e contactam outros caçadores para lhes vender os cães. De raça pura e treinados, podem atingir milhares de euros. Muitas vezes usam bisturis para trocar os chips dos animais e, quando não os vendem rapidamente, abandonam-nos muito maltratados, enquanto os donos desesperam nas redes sociais. Gonçalo Santos conta à TSF que conhece pessoalmente muitos caçadores que já passaram por isto: "não é novo".

Nesta fase da pandemia não se justifica avançar com novas medidas contra a Covid-19. A crença é do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que falava aos jornalistas, em Lagos, a propósito da reunião do Infarmed marcada para dia 11 deste mês. "Temos que continuar a ouvir os peritos sobre a situação epidemiológica, mas eu diria que nesta fase não se justificarão novas medidas", avança o ministro. No entanto, acrescenta: "não quero antecipar o que os peritos nos vão dizer na próxima sexta-feira".

Ao lado de Pedro Sánchez na Cimeira Luso-Espanhola, em Viana do Castelo, António Costa afirmou que a proximidade entre Portugal e Espanha tem permitido abrir caminhos para boas soluções. Recordou o que já foi feito para reduzir o impacto da crise energética, anunciou uma iniciativa global contra a seca e o estudo da ligação ferroviária entre Faro, Huelva e Sevilha.

Daniel Batalha Henriques, o bispo que ocupava o lugar de auxiliar de Lisboa, morreu esta madrugada, aos 56 anos. O prelado, que se encontrava doente, vivia numa unidade de cuidados paliativos e fora visitado esta semana pelo cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, que, na quarta-feira, numa mensagem divulgada no site do Patriarcado, reconhecia que aquela unidade poderia "ser o último tempo da (...) vida [de Daniel Batalha Henriques] neste mundo".

Trezentos e oitenta e dois detidos. Foi este o resultado de uma operação coordenada pela Europol e por Espanha contra o tráfico de seres humanos, armas e drogas. Entre os detidos, 161 estão ligados ao tráfico de seres humanos, 112 ao tráfico de drogas, 38 ao tráfico de armas de fogo e 71 a outros crimes.

"Volta para África." A frase racista foi proferida por um deputado de extrema-direita na Assembleia Nacional francesa, enquanto um deputado negro questionava o governo sobre "imigração ilegal", e fez suspender a sessão.

Nas escolas portuguesas, os terapeutas da fala são já a segunda categoria de técnicos mais contratados, logo a seguir aos psicólogos. Isso mesmo foi confirmado por João Costa, o Ministro da Educação, em entrevista ao jornal Público. O motivo? As cada vez maiores dificuldades com que os alunos chegam às escolas. Alexandrina Martins, do Departamento de Linguagem na Criança da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala, reconhece à TSF que "em termos de apoios terapêuticos", os aumentos são "muito expressivos".

Oito castings à distância, seis meses de rodagem no Uruguai, três horas de maquilhagem diária: "Depois destas camadas de tinta, olhando-me ao espelho, vi que podíamos construir o nosso Havelange." O antigo e poderoso presidente da FIFA é interpretado pelo ator Albano Jerónimo numa viagem de oito episódios, que vai muito para lá das quatro linhas de jogo. El Presidente, o que ele andou para aqui chegar! Leia a entrevista de Albano Jerónimo à TSF: