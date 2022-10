Marco Galinha afirma que associação à "Truth" é "ficção e criatividade"

Marco Galinha © Carlos Pimentel/Global Imagens

Leia o comunicado de Marco Galinha na íntegra:

"Numa peça jornalística recheada de ficção e criatividade perversa, cujo intuito é, uma vez mais, a tentativa de denegrir a minha imagem e atentar contra a dignidade até da minha família, a revista Visão e o seu colaborador Miguel Carvalho declaram querer ser este o caminho a seguir. Não se preocupando com critérios de imparcialidade, rigor, e até de verdade, seria de rir, se não fosse o meu bom nome a ser posto em causa, uma vez mais. Certo que este novo episódio não terá nada a ver com o fim do protocolo entre a Global Media e a revista Visão onde debitavam valores incompreensíveis e surreais, e também no jornal O Jogo onde se pagava ao jornalista Miguel Carvalho tendo este até deixado de colaborar com o jornal, é ainda mais certo que esta nova paródia vai engrossar o processo judicial já em curso, porque quem joga com esta vontade de me denegrir, arrastando a minha família, e não tendo pejo em usar qualquer mentira para esse fim, merece ser responsabilizado criminalmente pelo chorrilho de mentiras com que me brindam".