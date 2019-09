Marés vivas inundam zonas ribeirinhas no Algarve

Tavira © Direitos Reservados

As maiores marés vivas de setembro registaram-se este fim de semana. A água subiu tanto que inundou as zonas ribeirinhas de cidades como Tavira, Portimão ou Lagoa.

No entanto, não houve estragos e até serviu de atração para quem é de fora. A população local, por sua vez, já está habituada a este cenário.

Miguel Silva, comandante dos Bombeiros Municipais de Tavira, contou que o rio Gilão subiu e inundou ruas, mas não se registaram percalços.

"As maiores marés já ocorreram no fim de semana e agora a tendência é sempre haver um decréscimo. Associando também ao centro de altas pressões que estamos a viver, não há tendência para a subida muito elevada da maré fora do leito do rio", explicou à TSF Miguel Silva.

As marés vão continuar altas, mas com a intensidade dos últimos dias.