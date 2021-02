Marginal de Oeiras cortada ao trânsito no sentido Cascais-Lisboa

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens

A marginal de Oeiras está cortada ao trânsito no sentido Cascais - Lisboa devido à queda de chuva intensa, alertou este sábado a Câmara.

"A marginal encontra-se encerrada ao trânsito entre o Inatel em Oeiras e Paço de Arcos, no sentido Cascais - Lisboa, devido às condições meteorológicas", referiu a autarquia de Oeiras, distrito de Lisboa, numa mensagem publicada na rede social Facebook.

A câmara garantiu estar a tomar todas as diligências para restabelecer a normalidade de circulação.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou este sábado para a possibilidade de ocorrência de "cheias relâmpago" em zonas urbanas, devido à subida do nível dos rios, disse aos jornalistas o adjunto nacional de operações, Sérgio Trindade.

"Prevê-se que possa haver a ocorrência de cheias relâmpago, muito rápidas, em zonas urbanas que façam inundações rápido e em que as pessoas não tenham hipótese de se movimentar e fugir delas", afirmou hoje aos jornalistas o responsável, na sede da ANEPC, em Carnaxide (Oeiras).

Sérgio Trindade acrescentou ainda que situações de cheias poderão também ocorrer em zonas historicamente afetadas pelo fenómeno, como Águeda (distrito de Aveiro), o rio Vez (Viana do Castelo), e nas bacias hidrográficas dos rios Minho, Lima (Viana do Castelo) e Sorraia (Santarém).

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) pôs sob aviso laranja 13 dos 18 distritos de Portugal Continental, incluindo toda a costa do país, e, a amarelo, cinco distritos do interior, devido ao mau tempo.

De acordo com o 'site' do instituto, os distritos do litoral, incluindo todo o Algarve, estão sob aviso laranja, mas, em declarações à Lusa, fonte do IPMA disse não haver ocorrências significativas até ao momento.

Os avisos laranja devem-se sobretudo à precipitação, embora nos distritos mais a norte, Porto, Braga e Viana do Castelo, se devam também ao vento e à agitação marítima.