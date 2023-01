Marinha acompanhou passagem de navio científico russo em águas portuguesas

A corveta António Enes, da Marinha Portuguesa © José Carmo/Global Imagens

A Marinha Portuguesa anunciou este domingo que, entre segunda-feira e sábado passado, acompanhou com o empenhamento de meios navais a passagem ao largo da costa nacional de um navio da Federação Russa proveniente do mar do Norte.

Segundo a Marinha Portuguesa, a corveta António Enes, "em missão de patrulha e vigilância marítima na área de Portugal continental, foi empenhada no acompanhamento do navio científico da Federação Russa, o Akademik Aleksandr Karpinskiy, durante o seu trânsito em águas portuguesas".

Em 28 de outubro passado, as Forças Armadas já tinham anunciado uma operação destinada a acompanhar a passagem de um outro navio científico da Federação Russa por águas portuguesas, o Akademik Boris Petrov.

Numa nota então enviada à imprensa, o Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA) referia que a passagem do navio russo "ao largo da costa nacional" estava a ser feita "através de meios da Marinha pertencentes ao Sistema de Forças Nacional".

O EMGFA aproveitava também para salientar que se estava perante "um procedimento normal de vigilância dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, sempre que navios de guerra de países que não pertencem à NATO navegam em águas portuguesas".