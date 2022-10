Marinha Grande pede intervenção ao Governo para despoluição da foz do Lis

Aurélio Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande © Nuno Brites / Global Imagens (arquivo)

O presidente da Câmara da Marinha Grande pediu este sábado ao ministro do Ambiente apoio para a despoluição na foz do rio Lis, provocada alegadamente pela ETAR do Coimbrão.

Aproveitando a presença do ministro Duarte Cordeiro (PS), que este sábado visitou a Mata Nacional de Leiria, no dia em que decorrem cinco anos do incêndio que consumiu 86% do pinhal, o autarca Aurélio Ferreira entregou um documento com informação sobre a monitorização da qualidade da água do rio Lis, entre 2010 e 2022, evidenciando os impactos no ambiente e saúde pública.

"O problema não é das suiniculturas. Temos análises da água dentro do nosso concelho, com boas condições de saúde pública. Portanto, é desde aí até que chega à foz que ela é contaminada. O que é que existe que possa alterar isto? Não temos pecuárias no nosso concelho, portanto o problema é da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais] do Coimbrão [Leiria]", disse à Lusa o presidente do Município da Marinha Grande, Aurélio Ferreira (+MpM).

O autarca explicou que foram realizadas análises "antes da descarga da ETAR no rio Lis", que são "compatíveis com aquilo que a saúde pública entende ser um problema".

"Depois temos análises imediatamente a seguir à descarga e efetivamente os valores disparam. São extremamente elevados", reforçou.

O documento entregue é um "resumo de um trabalho de cinco anos" de análises que têm vindo a ser feitas nas águas desde que entram na Vieira de Leiria, freguesia do concelho da Marinha Grande, "até à foz".

"Fizemos análises em cinco pontos para percebermos o que é que temos em termos bacteriológicos nesta região. As análises da autoridade de saúde também indicam que existem zonas mesmo encostadas à foz, em que a qualidade da água não permite banhos", informou Aurélio Ferreira.

Os parâmetros referidos no documento mostram que ao "nível dos 'enterococos' e 'colis' estão acima da média", o que põe em causa a saúde pública na foz do rio Lis.

Para Aurélio Ferreira, esta poluição na foz do rio Lis "impossibilita o desenvolvimento económico da Praia da Vieira" e impede o hastear da bandeira azul.

"O ministério tem condições para o fazer e atuar nesse sentido. Pedi ao senhor ministro que atue, faça com que as Águas do Centro atuem na ETAR e que tratem as águas, de modo a que quando elas são lançadas no rio, tenham condições de a saúde pública aceitar as águas que ali tem", afirmou.

O presidente sublinhou que, neste momento, há "um problema de saúde pública".