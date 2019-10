Marinha resgata 12 pessoas de uma gruta no Algarve

© Site Autoridade Marítima Nacional

A Autoridade Marítima Nacional resgatou esta segunda-feira 12 pessoas que estavam dentro de uma embarcação marítimo-turística que ficou encalhada dentro da gruta do crocodilo, no concelho de Lagoa.

De acordo com uma nota publicada esta terça-feira no site da Marinha, na origem do acidente esteve uma "avaria na propulsão" da embarcação, onde estavam dez passageiros e dois tripulantes.

O resgate aconteceu às 14h56 desta segunda-feira e foi levado a cabo pela "Estação Salva-vidas Patrão Pedro Jorge Casimiro Cardoso e o Piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão".