Mário Machado detido, Alemanha com maior incidência semanal de infeções e outros destaques TSF

O líder do já extinto movimento Nova Ordem Social, Mário Machado

O líder do já extinto movimento Nova Ordem Social (NOS), Mário Machado, foi detido esta terça-feira em casa pela Polícia Judiciária, confirmou à TSF o advogado José Manuel Castro. A família de Mário Machado adiantou que a detenção estará relacionada com alegados crimes de ódio racial nas redes sociais, uma suspeita confirmada pelo advogado que revelou também que se trata de uma a publicação na Internet "já com alguns anos".

A Alemanha registou uma incidência semanal de 213,7 infeções por 100 mil habitantes, o maior valor desde o início da pandemia e o dobro da semana passada, segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

O preço por litro da gasolina 95 simples em Portugal no terceiro trimestre do ano coloca este combustível com o quinto preço mais caro da Europa e tudo por causa da carga fiscal que representa 59% do custo final, em vez dos 50% de carga fiscal em Espanha.

Era um sonho com muitos anos. Vários montes isolados na Neta e Pulo do Lobo, no concelho de Serpa, ainda não tinham energia elétrica. Dependiam de geradores para gestos simples, como ter água, cozinhar, conservar alimentos, ouvir rádio ou carregar o telemóvel. Depois de um acordo promovido pela Associação de moradores, a eletricidade chegou há cerca de três meses.

Quinze pessoas foram detidas numa operação da PSP que decorreu no Bairro da Cova da Moura, na Amadora, e levou à apreensão de droga, uma arma de fogo e munições de diversos calibres, segundo fonte policial. Rúben Cunha, da PSP, revelou à TSF que a operação começou devido ao aumento da criminalidade violenta que se verificou nos últimos meses.