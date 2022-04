Marktest. TSF é a rádio que chega a mais pessoas pela internet em Portugal

© Guilherme de Sousa/TSF

A TSF é a rádio que mais chega às pessoas pela internet, sejam leitores ou ouvintes online. Em março, a rádio conseguiu um alcance ("reach") de mais de um milhão de pessoas, o que se traduz em 12% do total e na 21.ª posição na lista.

A classificação é do Ranking netAudience, da Marktest, que é a ferramenta de referência de medição de audiências multiplataforma na Internet. O ranking coloca ainda o Global Media Group (GMG), ao qual pertence a TSF, no segundo lugar dos grupos com maior alcance (mais de 4,3 milhões de pessoas), apenas superado pela rede Nónio, da qual faz parte o GMG, que chegou a mais de 5,3 milhões de pessoas durante o mês de março.

Dentro dos restantes órgãos do Global Media Group, o Jornal de Notícias foi o jornal online com maior alcance, com um "reach" de mais de 3,1 milhões de pessoas. Esse número é apenas ultrapassado pela TVI e pela SIC, que incluem informação e entretenimento.

O Diário de Notícias surge na 8.ª posição, com um alcance de 2,3 milhões de pessoas. Nas marcas desportivas, o jornal O Jogo ocupa o 14.º lugar, três abaixo do Record.

O Dinheiro Vivo, jornal de informação económica do GMG, ficou em 24.º lugar, alcançando quase 797 mil pessoas.

O Motor 24 (873 mil pessoas), marca da informação automóvel do GMG, continua a liderar o segmento, ocupando o 22.º lugar global.

Nas revistas do Global Media Group, a Men's Health (425 mil) e a Women's Health (199 mil) surgem nos 34.º e 38.º lugares, respetivamente.