Prescrição de testes passa a ser automática para quem tiver autoteste positivo

Marta Temido

Os doentes com Covid-19 que tenham sintomas ligeiros ou estejam assintomáticos vão passar a ter automaticamente direito a um autoteste rápido. A confirmação parte do gabinete da ministra da Saúde, em resposta à TSF depois de Marta Temido ter admitido essa possibilidade esta manhã.

Durante uma visita ao Hospital de Santa Maria no âmbito do Dia Internacional do Enfermeiro, a ministra da Saúde mencionou "a possibilidade de quem tem um autoteste positivo" pode vir a ter uma prescrição automática para um teste pago, para "não constranger mais a linha SNS24".

O gabinete de Marta Temido esclarece ainda que o sistema passará a ser automático, previsivelmente no final da semana.

Após mencionar o último relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, a ministra destacou que o "aumento da predominância" da BA.5, uma linhagem da variante Ómicron, agora, com cerca de 37% de prevalência e que poderá atingir 80% a 20 de maio. O Governo diz estar "a acompanhar a situação".

Questionada sobre um possível "passo atrás" nas medidas, a ministra da Saúde referiu que o Governo sempre disse que "as medidas eram evolutivas e não proporcionais em função da situação".

"Estamos num momento de autorresponsabilidade", considera Marta Temido, onde "cada um tem de avaliar a sua situação e proteger-se e proteger os outros". "As medidas que temos estão definidas para um horizonte temporal ao longo do qual vamos continuar a acompanhar a evolução da situação epidemiológica" e, por isso, o Governo garante que nenhuma "opção está fora de discussão".

*Notícia atualizada às 10h38