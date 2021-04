Marta Temido convoca reunião de urgência do Conselho da UE para debater AstraZeneca

Marta Temido, ministra da Saúde © António Pedro Santos/Lusa

A presidência portuguesa do conselho da UE agendou uma reunião de urgência dos ministros da Saúde, por videoconferência, para debater as conclusões dos peritos sobre os eventuais riscos associados à vacina AstraZeneca contra a Covid-19.

A reunião do Conselho da União Europeia (UE), marcada para as 18h00 (17h00 de Lisboa) e presidida pela ministra da Saúde, Marta Temido, decorre na sequência do anúncio "das conclusões do Comité de Avaliação de Risco em Farmacovigilância (PRAC, na sigla inglesa)" sobre a possível ligação da vacina da AstraZeneca e problemas de formação de coágulos sanguíneos.

A Agência Europeia de Medicamento (EMA) vai pronunciar-se esta quarta-feira sobre a possível relação entre a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca e a formação de coágulos sanguíneos, anunciou a organização.

A conferência de imprensa online está agendada para as 14h00 GMT (15h00 em Lisboa) e terá como tema "a conclusão do exame ao alerta" lançado sobre esta vacina em relação aos "casos de trombose", afirmou em comunicado o regulador europeu, com sede em Amesterdão.

