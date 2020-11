Marta Temido diz que não haverá tolerância de ponto nos centros de saúde

A ministra da Saúde, Marta Temido, durante visita ao início das obras da Unidade de Saúde do Beato © Manuel de Almeida/Lusa

A ministra da Saúde esclarece que nas vésperas dos feriados de 1 e 8 de dezembro (a 30 de novembro e 7 de dezembro) os centros de saúde estarão a funcionar com normalidade. Marta Temido fez questão de sublinhar que a tolerância de ponto prevista para a função pública foi determinada de forma a assegurar a permanência no domicílio de grande parte da população. No entanto, as unidades públicas de saúde estarão de portas abertas. "Naturalmente, o Serviço Nacional de Saúde estará a trabalhar como normalmente", assegura a governante.

"Já foi emitido ontem [segunda-feira] um despacho pelo senhor secretário de Estado que clarifica aquilo que é o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde nestes dias, que não são de tolerância clássica. Não são dias que se tenham decretado para nós podermos passear ou estar com os outros de quem gostamos. São dias destinados a estar em casa."

Governo está a elaborar plano de vacinação contra o novo coronavírus

Numa altura em que vários Estados europeus já apresentaram a Bruxelas os planos nacionais para a distribuição de vacinas contra a Covid-19, Marta Temido também aproveita para rejeitar que Portugal esteja atrasado.

Neste momento, o Governo está a desenvolver um plano com quatro dimensões: a dos grupos alvo, e, dentro dos grupos alvo, dos grupos prioritários; a segunda dimensão é "a da componente logística" - há diferentes vacinas, com diferentes abordagens logísticas, "em termos de armazenamento, em termos de refrigeração, em termos de doses" (com variação entre uma e duas doses) e de distribuição -; o acompanhamento da administração das vacinas e o registo de reações adversas, através dos sistemas de informação; e a componente da comunicação. Este plano está a ser preparado tendo em conta todas as quatro dimensões, o que está em linha com o que "os outros países estão a fazer", vaticina Marta Temido.

A previsão de que haverá unidades de cuidados intensivos lotadas em hospitais de Lisboa, Marta Temido voltou a lembrar que o SNS funciona "em rede", e que, de cada vez que a articulação em rede é necessária, "podemos olhar para essa articulação de duas perspetivas: numa perspetiva de que de facto aquela região ou aquele hospital atingiu temporariamente o seu limite de capacidade", mas também é possível interpretar que "a rede funciona, e há outras regiões com capacidade de ajudar, em termos de meios".

Depois da colocação da primeira pedra da futura unidade de saúde do Beato, em Lisboa, a ministra da Saúde frisou a importância de garantir que haja nesta fase o menor número de novos doentes, novos internamentos e novos óbitos. Marta Temido reiterou que colocará no SNS o máximo de meios ao dispor, mas reforça que os esforços da população são também necessários.

