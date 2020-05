Máscara, mãos limpas e paragens obrigatórias. As novas regras para transportes públicos

DGS revela orientações para transportes públicos © António Pedro Santos/Lusa

Antes de entrar num transporte público e depois de sair é preciso desinfetar as mãos e, durante toda a viagem, é fundamental evitar o contacto manual com superfícies e manter a distância entre passageiros e trabalhadores. A máscara já é um bem indispensável e obrigatório nestes casos. A DGS publicou a orientação para os transportes públicos, onde recorda a importância de dar preferência ao pagamento com cartões em vez de dinheiro.

As empresas têm de garantir que os trabalhadores têm "materiais de limpeza e de desinfeção, máscaras e equipamento de proteção individual" para que haja um reforço da frequência com que se limpa o local.

À entrada e à saída do transporte público e das estações deve haver dispensadores com uma solução antissética de base alcoólica (SABA) ou outra solução à base de álcool. As janelas e portas devem ser abertas para assegurar "pelo menos seis renovações de ar por hora".

"Em caso de utilização de ar condicionado, esta deve ser feita em modo de extração e nunca em modo de recirculação do ar", realça a orientação da DGS, que acrescenta a necessidade de o equipamento ser alvo de uma manutenção adequada.

As paragens devem ser feitas em todas as saídas para que o botão de STOP deixe de ser utilizado e para que haja uma circulação de ar obrigatória.

A existência de circuitos adequados deve ser assegurada, para que se respeite a "restrição ou a limitação de passageiros que as entidades competentes determinem". E deve ainda haver " cabines resguardadas para o motorista". Caso não seja possível, os passageiros devem entrar e sair pelas traseiras e o espaço do motorista deve estar definido com uma fita localizadora.

A lotação máxima do veículo deve ser reduzida, como já tinha vindo a acontecer, e os lugares para sentar devem estar finalizados, "quando o meio de transporte o permita". No caso de transportes com venda de lugares fixos, a DGS sugere uma "venda alternada de lugares separados".

Nos táxis e TVDE também deve haver uma solução à base de álcool num local acessível tanto ao condutor como ao passageiro e o trabalhador tem de ter "materiais de limpeza de uso único para limpeza das superfícies internas do veículo com as quais o utilizador esteve em contacto, nomeadamente panos de limpeza, toalhetes de limpeza de uso único (humedecidos com desinfetante, lixívia ou álcool a 70%)".

Os veículos devem ser limpos diariamente, com especial foco "nos puxadores, portas e restantes superfícies internas de contacto direto com o passageiro após cada utilização".

Os passageiros devem ir sempre no banco de trás e, se possível, manter as janelas durante a viagem. A bagagem deve ser colocada dentro do veículo pelo próprio e as mãos devem ser mantidas no colo durante a viagem, tentando ao máximo não tocar em superfícies dentro do veículo.

