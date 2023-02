Máscara, peruca e... galochas. Carnaval com máximas acima da média não escapa à chuva

© Damien Meyer/AFP

Este ano, o guarda-chuva terá de fazer parte do disfarce de Carnaval. Portugal continental vai ser afetado nos próximos dias por uma depressão que traz nebulosidade, aguaceiros e trovoada, em especial nas regiões centro e sul.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão com expressão em altitude a sudoeste da Península Ibérica deverá começar a afetar o continente já a partir desta sexta-feira, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros no Algarve no final do dia.

No sábado, a chuva vai estender-se a toda a região sul e também algumas zonas da região centro.

Já na segunda-feira e terça-feira de Carnaval, a depressão aproxima-se, por isso o IPMA prevê "um novo aumento da frequência dos aguaceiros, que se estenderão também à região norte".

Para quem está a planear assistir ou participar nos tradicionais desfiles de Carnaval, ainda pode ter a sorte de apanhar algumas abertas: a chuva "terá um caráter mais localizado e será intercalada com períodos de menor nebulosidade".

A temperatura vai sofrer pequenas variações, com as mínimas entre 8 e 13 °C no litoral e entre 6 a 9 °C no interior, sendo ligeiramente mais baixas, entre 3 e 6 °C, no interior norte e beira alta. No entanto, os valores da temperatura máxima serão superiores ao normal para a época do ano - entre 17 e 24 °C na maioria do território continental.

Espera-se céu nublado e a depressão pode ainda transportar poeiras provenientes do norte de África, que deverão ter baixa concentração, mas podendo aumentar temporariamente entre o final dos dias 18 e 19.

O vento será fraco a moderado, soprando em alguns períodos moderado a forte na costa sul do Algarve e nas terras altas.



Esta depressão deve também afetar o estado do tempo na Madeira este fim de semana e na terça-feira de Carnaval, com períodos de muita nebulosidade e ocorrência de aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas da ilha, nos dias 17 e 18. A probabilidade de ocorrência de aguaceiros irá diminuir a partir de dia 19, tornando-se fracos e pouco frequentes.

Esperam-se temperaturas mínimas entre 14 e 15 ºC na costa sul, entre 12 e 13 ºC na costa norte e entre 2 e 10 ºC nas terras altas, sendo as máximas entre 15 e 18 ºC na costa norte, entre 19 e 22 ºC na costa sul e entre 6 e 12 ºC nas terras altas.

Nos Açores, a previsão meteorológica aponta para períodos de céu muito nublado com abertas e ocorrência de aguaceiros fracos e pouco frequentes. A partir do dia 21, terça-feira, a aproximação de uma superfície frontal fria com ondulações afetará as ilhas dos Grupos Ocidental e Central. As temperaturas deverão variar entre os 11 ºC de mínima e os 17 ºC de máxima.