Máscaras comunitárias proibidas na Europa levantam "problema imediato" para a exportação

Portugal já produz máscaras sociais com elevada capacidade de filtrar partículas

A Alemanha, França e outros países da Europa estão agora a apertar as especificações de máscaras aceites na via pública. O diretor-geral do Centro da Indústria Têxtil e do Vestuário (CITEVE) garante que estes Estados não se esmeraram no início e agora correm atrás do prejuízo, mas podem atrapalhar a vida das empresas portuguesas que exportam, isto porque Portugal foi pioneiro na definição de critérios e faz já máscaras sociais de alta qualidade.

Braz Costa, diretor-geral do CITEVE, pormenoriza que uma boa máscara deve filtrar bem e adaptar-se ao rosto. Apesar de compreender as medidas que estão a ser tomadas por alguns países, o responsável lembra que Portugal foi pioneiro e muito cuidadoso na regulamentação das máscaras sociais e tem um regime "mais exigente" do que a Alemanha e outros países que foram "mais permissivos".

"Compreendo que houve países um pouco mais cuidadosos do que outros na regulamentação daquilo que é uma máscara social. Portugal foi pioneiro e definiu muito cedo o que é uma máscara social e quais os requisitos técnicos de uma máscara social." Algo que a Alemanha não fez num primeiro momento, acrescenta Braz Costa.

Portugal já produz máscaras sociais com elevada capacidade de filtrar partículas. Aliás, avalia o representante do CITEVE, "muitas das máscaras que estão qualificadas como sociais têm um desempenho igual ou até superior as FFP1 e FFP2", embora não sejam todas. "As máscaras que foram qualificadas como sociais de nível 2 são máscaras que têm, no mínimo, capacidade de filtração de 90; muitas delas têm uma capacidade superior a 90", especifica.

O diretor-geral do CITEVE antecipa que várias empresas nacionais vão conseguir responder às novas exigências colocadas ao nível da exportação de máscaras para esses países.

"Quando esses países definem FFP2, estão ao mesmo tempo a definir um sistema de certificação que é muito pesado, além de caro e moroso", começa por dizer Braz Costa. O diretor-geral do Centro da Indústria Têxtil e do Vestuário fala de um "problema imediato" que, admite, irá "gerar nas empresas portuguesas uma reação" no sentido de qualificar as máscaras nacionais como FFP2. "É possível. Perguntar-me-á: 'Para as 3500 ou quatro mil máscaras que foram certificadas em Portugal?' Não."

Apenas 10 ou 15% das máscaras terão condições de melhoramento para atingir as características da FFP1 ou até FFP2, mas Braz Costa não deixa de salientar que, "no imediato", tal será um "problema".

Neste momento, em que se tem verificado uma agudização da situação epidemiológica, o diretor-geral do CITEVE explica que a escolha de uma máscara deve obedecer a três parâmetros mais importantes: dois "fundamentais" (a respirabilidade e a capacidade de filtração) e um "muito importante" (a forma como adere à cara, para garantir que não há fugas).

"Se as máscaras não forem respiráveis, se não for confortável respirar com as máscaras, vai haver mais gente a tirar a máscara, a pôr a máscara debaixo do nariz e mais gente sistematicamente com a mão na máscara, e isso também constitui um perigo. A capacidade de ser atravessada pelo ar é também um parâmetro muito importante."

Braz Costa considera que em Portugal as máscaras cirúrgicas não são adequadas para o dia-a-dia, para circular nos transportes ou ir para o trabalho. O ideal, refere, é "uma máscara social, preferencialmente de nível 2, porque é a que tem uma capacidade de filtração superior a 90%".

"As pessoas são todas diferentes e, sendo todas diferentes, também devem escolher a máscara de acordo com a sua fisionomia. O que é necessário é que as pessoas ponham na cabeça que a máscara tem de estar encostada à cara em todo o seu bordo. Se houver uma parte que não está encostada à cara, a máscara não está a funcionar como deve."

