Máscaras comunitárias: usar ou não? Eis a questão. Esta e outras notícias que marcaram a Manhã TSF

O dia começou com 13 pontos a separar PS e PSD e a ultrapassagem da direita radical (Chega) em relação ao Bloco de Esquerda. É o que revela a sondagem da Aximage para TSF/JN/DN, que pode consultar aqui.

O CDS, que recupera esta manhã meio ponto para os 0,8% de intenção de voto, tem há um ano Francisco Rodrigues dos Santos como líder. Numa entrevista à TSF, o centrista garante que esta sondagem "dá vontade de rir à gargalhada" de "tão inusitada" e "absurda", e garante que "o anúncio da morte do CDS é um desporto que nos últimos 47 anos teve muitos adeptos". Pode ler a entrevista aqui.

Na situação "dramática" de Portugal, é preciso "ponderar" proibição de máscaras comunitárias. É o que defendem os especialistas ouvidos pela TSF. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia considera mesmo que vale a pena "ponderar" proibir o uso de máscaras comunitárias em locais públicos, à semelhança do que já acontece em vários países europeus. Conheça toda a história aqui.

A possibilidade de proibição de máscaras sociais em Portugal está a gerar temores na indústria têxtil nacional, que se adaptou à nova procura desencadeada pela pandemia. Mas há quem defenda que Portugal foi pioneiro na definição de critérios e faz já máscaras sociais de alta qualidade. Pode ler aqui todos os pormenores.

Portugal é também notícia pelas piores razões. Os números dos boletins epidemiológicos dos últimos dias catapultaram o país para a liderança dos rankings de mortalidade causada pela Covid-19 e de contágios por milhão de habitantes. Aqui pode também conhecer os três concelhos com mais de cinco mil casos por cem mil habitantes.

Na ruas da capital, ainda se escondem segredos. Vestígios arqueológicos, identificados numa obra na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, correspondem a uma embarcação com 27 metros de comprimento, datada dos finais do século XVII/inícios do XVIII, preparada para a navegação atlântica, e que se encontra muito bem preservada. Pode conhecer toda a história aqui.