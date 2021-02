Máscaras no mundo pós-pandemia, o ensaio antes do regresso aos festivais e outros destaques TSF

Funchal © Helder Santos/Global Imagens

Quase metade dos portugueses espera confinamento até à Páscoa. Mas esta é apenas uma das conclusões da sondagem da Aximage para a TSF, JN e DN. Entre os resultados da sondagem, que pode conhecer aqui, é possível também compreender que a maioria dos inquiridos considera o atual período de restrições mais difícil de suportar do que o confinamento do ano passado.

Vai-se a pandemia, ficam as máscaras? A TSF explica-lhe em que medida a proteção das vias respiratórias pode ser um hábito para ficar. Uma pista: contribuiu, em parte, para que a gripe fosse quase erradicada em Portugal. Saiba tudo aqui.

A associação ambientalista Zero recebeu dezenas de relatos, nas últimas duas semanas, de famílias confinadas, em teletrabalho ou aulas à distância, à beira de um ataque de nervos com o ruído de obras numa casa vizinha. Marcelo Rebelo de Sousa abriu a porta, no decreto para o estado de emergência, para que fossem "determinados níveis de ruído mais reduzidos em decibéis ou em certos períodos horários", de modo a não perturbar os vizinhos em teletrabalho. O Governo ignorou a proposta e nada mudou. A TSF conta-lhe toda a história.

Os promotores de festivais de música e a Direção-Geral de Saúde (DGS) vão realizar uma série de experiências-piloto para se perceber em que moldes se podem concretizar os festivais de música no verão. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada pela TSF. O ensaio envolve testes à Covid por saliva, como pode ler aqui.

Marte continua a revelar-se em todo o seu esplendor, depois da chegada do Perseverance. Aqui pode ver o planeta vermelho em 360 graus e em alta definição.

E, para descer à Terra, a TSF lembra-lhe que chegou o último dia para verificar faturas. Saiba aqui quanto pode perder no IRS se não o fizer.