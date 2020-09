É "pouco agradável para a criança, vai diminuir a leitura das expressões faciais" © AFP

Com o regresso às aulas a aproximar-se, os pais têm recorrido a pediatras para saberem o que fazer no caso das aulas presenciais. A grande dúvida reside no uso, ou não, de máscaras pelas crianças mais novas, mas a presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria, admite que há ainda muitas teorias e poucos factos verificados sobre a eficácia das máscaras nos mais pequenos.

É, por isso, difícil definir em que idades as crianças devem usar máscara, o que tem suscitado divergências ao nível das recomendações emitidas. Para Inês Azevedo, presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria, antes dos dois anos, o equipamento de proteção individual está fora de questão: "Abaixo dos dois anos, o uso de máscara é perigoso, porque pode causar asfixia. Inclusivamente, há alguns casos relatados - poucos - de morte por asfixia em crianças que usaram máscaras de forma inapropriada, porque a máscara cria alguma dificuldade na respiração."

Não há ainda estudos suficientes que comprovem a eficácia da máscara em algumas idades e não há também uma opinião consensual a nível internacional, como lembra a representante da especialidade médica. "Há países que estão a recomendar o uso de máscara para crianças acima dos seis anos, outros que estão a recomendar o uso de máscara para crianças acima dos 11 anos. Há também países que estão a recomendar a máscara apenas para quando a criança circula na escola, e, quando se senta no seu lugar, pode retirar. E há países que nem estão a recomendar o uso de máscara."

A pediatra confirma que os pais estão preocupados com o regresso às aulas e que vários pedidos de ajuda têm chegado aos profissionais de saúde. "Hoje em dia, em todas as consultas, essa pergunta surge: 'Devo colocar o meu filho na escola? Sim ou não? Deve fazer atividade desportiva?' São perguntas que todos os dias nos são colocadas."

Inês Azevedo sublinha o benefício da escola para as crianças e lembra que o uso de máscara entre os mais novos também traz problemas, já que é "pouco agradável para a criança, vai diminuir a leitura das expressões faciais, que é importante para o seu desenvolvimento, para compreender o sorriso do outro, para aprofundar a interpretação e a socialização".

A Sociedade Portuguesa de Pediatria diz aguardar, no entanto, pelas orientações da Direção Geral da Saúde sobre o uso de máscara no regresso às aulas.

