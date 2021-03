Massagens, tatuagens e piercings também regressam na segunda-feira

O anúncio feito na quinta-feira pelo primeiro-ministro já previa a reabertura de cabeleireiros, manicures e similares © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Ao lado do regresso da possibilidade de permanecer em parques - e não apenas passar por eles - e de parar em bancos de jardim, é uma das poucas novidades do decreto do Governo que regulamenta o estado de emergência que começa dia 15 de março: a partir de segunda-feira também vai ser possível voltar a fazer tatuagens, colocar piercings ou fazer massagens.

O anúncio feito na quinta-feira pelo primeiro-ministro já previa a reabertura de "cabeleireiros, manicures e similares", mas o decreto publicado este sábado é mais concreto no ponto sobre aquilo que pode reabrir na área dos "cuidados pessoais e estética".

Passa a ser permitida a abertura de "salões de cabeleireiro, barbeiros e institutos de beleza, mediante marcação prévia", bem como "estabelecimentos ou estúdios de tatuagens e bodypiercing" também "mediante marcação prévia", além das "atividade de massagens em salões de beleza".

De resto, o decreto é muito semelhante à apresentação feita pelo primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros de quinta-feira, detetando-se, contudo, uma outra novidade: os idosos voltarão a poder frequentar centros de dia a partir de 5 de abril, algo que não estava referido na apresentação de António Costa.