Matadouro em Tomar encerrado após deteção de 34 casos de Covid-19

A deteção de 34 casos de Covid-19 na empresa de carnes Ribasabores, que funciona em Tomar levou a Comissão Municipal de Proteção Civil de Tomar ordenar o encerramento do estabelecimento, numa altura em que ainda não são conhecidos os resultados dos testes feitos a outros 100 funcionários.

Sediada no Parque Empresarial de Tomar, a empresa é constituída por 200 trabalhadores, 34 dos quais infetados com Covid-19 que, diz a autarquia em comunicado, não têm condições para ficar em confinamento domiciliário, pelo que estão a ser transferidos para a base naval do Alfeite, em Almada.

À TSF, a presidente da Câmara de Tomar adianta que, apesar de ainda não serem conhecidos os resultados dos testes feitos a metade dos trabalhadores, nenhum dos 34 infetados "sentiu algum sintoma".

Anabela Freitas explica que a Ribasabores, um matadouro, "recebe os animais vivos e procede ao seu abate e processamento para serem vendidos à cadeia de abastecimento alimentar", sendo que trabalha maioritariamente com "suínos e borregos".

Anabela Freitas, entrevista por Nuno Guedes, garante que não há risco para os clientes da empresa. 00:00 00:00

A autarca afasta o risco de contágio para quem compra a carne porque, esclarece, o tratamento da carne "não é feito com as mãos, é tudo automático e não há contacto".

O Parque Empresarial de Tomar é sede de outras empresas que são vizinhas deste matadouro. Para Anabela Freitas, os trabalhadores temporários podem representar um risco, apesar de "até à data, nenhum dos trabalhadores que estão a prestar trabalho nesta empresa [Ribasabores] está a prestar trabalho noutras empresas".

"Podem é ter existido contactos de convívio", admite a autarca, acrescentando que "há dois casos que coabitam com trabalhadores de outras empresas do setor". Para já, garante, "todo o rastreio está a ser feito".

Autarca revela que há situações de coabitação com casos identificados. 00:00 00:00

Portugal regista esta quinta-feira mais três mortes e 229 novos casos de infeção por Covid-19 em relação a quarta-feira, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 49.379 casos de infeção confirmados e 1.705 mortes.