Farmácias continuam com falta de material de proteção

Por Maria Miguel Cabo 17 Abril, 2020 • 20:01

Numa altura em que o uso de máscaras é recomendado pela Direção-Geral da Saúde, e em que se fala do regresso à normalidade nas próximas semanas, as farmácias continuam sem material suficiente para a prevenção do novo coronavírus.

Em declarações à TSF, o secretário-geral da Associação de Distribuidores Farmacêuticos, Nuno Cardoso, admite que os stocks estão em baixa porque a procura continua a ser muito superior à oferta.

"A informação que vamos recolhendo é que há uma escassez generalizada. Neste momento, não conseguimos abastecer adequadamente as farmácias com produtos de proteção, também devido ao aumento da procura. As quantidades que vão sendo disponibilizadas, são muito reduzidas e escoadas de forma imediata", esclarece Nuno Cardoso.

A Associação de Distribuidores Farmacêuticos admite, por outro lado, que a falta de máscaras e gel desinfetante é geral, principalmente na Europa, e que o mercado não está devidamente abastecido. Nuno Cardoso reconhece que a situação já foi pior, mas que ainda não corresponde à elevada procura por parte dos cidadãos.

O regresso à normalidade, ainda que de forma faseada, prevê que a procura por materiais de proteção aumente significativamente.