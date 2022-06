Maternidade Alfredo da Costa reabriu urgências a âmbulâncias

Edifício da Maternidade Alfredo da Costa © Esta fotografia não pode ser reproduzida por qualquer forma ou quaisquer meios electrónicos, mecânicos ou outros, incluindo fotocópia, gravação magnética ou qualquer processo de armazenamento ou sistema de recuperação de informação, sem prévia autorização escrita da Global Notícias. © Álvaro Tavares

Por Lusa 19 Junho, 2022 • 10:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, reabriu este domingo às 08h00 as urgências a utentes transportadas por ambulância e está a gerir o serviço consoante a procura, disse fonte da unidade hospitalar.

"Abrimos às 08h00 ao CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes] e agora estamos a gerir o serviço consoante a procura", disse a mesma fonte, salientando que as urgências da MAC nunca fecharam e funcionaram normalmente.

"A MAC solicitou às 19h30 de sábado ao CODU para não transferir grávidas até às 09h00 de domingo por uma questão de gestão de fluxos", avançou à agência Lusa fonte do Centro Hospitalar de Lisboa Central.

Na MAC não se registam falhas de equipas médicas, como em outras unidades da região de Lisboa, e as urgências funcionaram normalmente, atendendo as grávidas que se desloquem pelos seus meios.

No entanto, começou a receber "muitas grávidas das várias zonas de Lisboa, inclusivamente da margem sul do Tejo", devido a condicionalismos noutras unidades hospitalares, o que levou a um pico de afluência.

Essa situação faz com que a maternidade ficasse "com as vagas praticamente cheias", uma situação que obrigou a uma "gestão de fluxos", mas que ficou normalizada este domingo às 08h00, referiu a mesma fonte.

Nos últimos dias, vários serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia e bloco de partos de vários pontos do país tiveram de encerrar por determinados períodos ou funcionaram com limitações, devido à dificuldade dos hospitais em completarem as escalas de serviço de médicos especialistas.