Matosinhos vai ter serviço de entrega gratuito de refeições

A presidente da Câmara de Matosinhos diz temer um cenário devastador

A presidente da Câmara Municipal de Matosinhos pede ao ministro da Economia mais apoios para a restauração que, devido ao agravamento das medidas de combate à pandemia, fica numa situação económica "muito comprometida".

Ouvida pela TSF, Luísa Salgueiro diz temer um cenário "devastador" se nada for feito. Numa carta dirigida a Pedro Siza Vieira, Luísa Salgueiro referiu que, em virtude do agravamento das medidas anunciadas pelo Governo no sábado, a situação económica dos restaurantes fica "muito comprometida e milhares de postos de trabalho em risco".

Desta forma, a autarca solicita ao responsável pela tutela para isentar a Taxa Social Única (TSU) dos trabalhadores cujo empregador manteve a totalidade dos postos de trabalho durante um período definido. Além disso, defende a fixação da taxa do Imposto de Valor Acrescentando (IVA) de 6% nos serviços alimentares e 23% nas bebidas e a moratória de seis meses no pagamento das faturas de fornecimento e serviços externos, tais como luz, água e gás.

Luísa Salgueiro recomenda também a simplificação do sistema de candidaturas à Apoiar.pt, através de uma medida de apoio automático em função da quebra de faturação registada na Autoridade Tributária e Aduaneira e dos funcionários inscritos no Instituto Português de Segurança Social. A nível local, a autarca avisa que não vai ficar à espera do Governo e vai financiar as entregas de refeições ao fim de semana. Uma forma de "aliviar quer clientes, quer restaurantes desse custo".

A autarca refere que assim, sábado e domingo, "sobretudo os restaurantes mais pequenos" vão poder satisfazer os pedidos dos clientes. Um serviço que, sublinha a autarca, vai permitir aos restaurantes trabalhar para lá "das 13 horas, altura em que os restaurantes já não podem sentar clientes, mas podem entregar refeições".

Na nota enviada ao ministro, esta autarquia do distrito do Porto lembra que Matosinhos tem cerca de 1200 restaurantes que dão emprego a mais de 5 mil pessoas, tratando-se de um setor com uma importância social e económica de "enorme relevância" para o concelho.