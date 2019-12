Depressão Elsa corta Linha do Norte

© Pixabay

A circulação de comboios na Linha do Norte está cortada desde as 17h20 desta sexta-feira por causa de uma inundação da via perto da estação da Pampilhosa.

A informação foi avançada à TSF pela Infraestruturas de Portugal (IP) que gere os caminhos-de-ferro. Os comboios não podem circular entre a Mealhada Norte, Souselas e Mortágua.

Entretanto, pouco depois, às 17h30 a circulação foi suspensa noutra zona da Linha do Norte, em ambas as vias, entre Oliveira do Bairro e Mogofores devido à queda de uma árvore sobre a catenária.