Máximo de internamentos. Portugal regista 10.385 novos casos e 152 mortes

Estão confirmadas 8861 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 152 do que no último boletim epidemiológico da Direção-geral de Saúde (DGS). No sábado, tinham sido registados novos máximos diário desde o início da pandemia, com 166 óbitos e 10.947 contágios.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 549.801, mais 10.385 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 134.011 casos ativos.

Estão internados 4889 doentes (mais 236 nas últimas 24 horas), dos quais 647 estão nos cuidados intensivos (mais nove do que no anterior balanço).

Até ao momento, 406.929 pessoas conseguiram recuperar, das quais 4387 nas últimas 24 horas.

