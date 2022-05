Máximos históricos. Casos de Covid nos mais velhos são os mais elevados de sempre

© José Sena Goulão/Lusa

O número de casos de Covid-19 entre os mais velhos será já o mais elevado desde o início da pandemia. As contas são do matemático Óscar Felgueiras, um dos peritos que tem aconselhado o Governo nos últimos dois anos, e apontam para valores acima dos apresentados no mais recente relatório das linhas vermelhas que a Direção-Geral da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgaram na sexta-feira.

Na faixa etária entre os 70 e os 79 anos foram diagnosticados quase 1600 novos casos diários ao longo da última semana, um valor próximo do máximo histórico e já acima do registado no início do ano. Nos últimos sete dias, o número de diagnósticos aumentou 61%.

Também no grupo acima dos 80 anos o valor cresceu 58%. Na semana passada, foram registados 1000 novos casos por cem mil habitantes, todos os dias. Entre as pessoas até aos 84 anos já ultrapassou mesmo o máximo histórico de incidência.

De resto, com exceção dos mais novos até aos nove anos, o número de casos aumentou mais de 50% nos últimos sete dias.

O número de mortes causadas pela doença também tem vindo a aumentar. Nos primeiros 15 dias deste mês, houve 340 mortes por Covid-19, sete vezes mais do que em todo o mês de maio do ano passado.

Os dados são avançados por Óscar Felgueiras ao jornal i. O matemático da Universidade do Porto acredita que o número de casos vai continuar a aumentar nos próximos dias e sublinha que é por isso que o uso de máscara continua a ser uma medida importante para prevenir o contágio.

Assim como os testes, acrescenta o matemático. Ao Jornal de Notícias, Óscar Felgueiras assegura que o número de testes de antigénio realizados é duas vezes maior face aos PCR. A proporção "habitual", mas que o fim da gratuitidade de testes nas farmácias inverteu, sublinha o especialista. No sábado, foram feitos quase 28 mil testes de antigénio e 14 mil PCR.