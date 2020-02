MB Way continua a preocupar PSP. Burlas estão a aumentar

© Leonel de Castro/Global Imagens

A Polícia de Segurança Pública reforçou, esta quarta-feira, o alerta que já tinha deixado em novembro do ano passado: estão a aumentar as burlas relacionadas com o MB Way.

"Nunca siga instruções de desconhecidos para fazer pagamentos por MB Way." É assim que a PSP remata uma publicação feita no Facebook, onde as forças de segurança dão conta de que têm "vindo a detetar um aumento de ocorrências".

"Se não compreende o funcionamento da aplicação MB Way, recuse o pagamento por esta via", escreve a PSP, reiterando que, em caso de dúvida, deve ser solicitada informação aos bancos sobre o funcionamento da aplicação.

A polícia aconselha a que os negócios sejam feitos de forma presencial "se estiver na mesma área geográfica do comprador". Caso contrário, "tente receber os pagamentos presencialmente ou através de transferência bancária".

Em novembro, a PSP explicava que os burlões costumam aproveitar "anúncios que as vítimas colocam online para venda de objetos" (em sites dedicados a este tipo de comércio como OLX, CustoJusto, entre outros).

As vítimas são contactadas "telefonicamente pelos supostos compradores - os burlões". "Na sequência desse contacto, os burlões convencem as vítimas a dirigirem-se a um ATM para, supostamente, efetuarem o pagamento do objeto via MB Way. Quando conseguem enganar a vítima, aproveitam o desconhecimento que a vítima possui sobre a aplicação MB WAY e, através de indicações enganosas sobre os procedimentos a adotarem, conseguem aceder à conta bancária da vítima e fazer vários levantamentos e compras de forma ilegítima."

Deste modo, a vítima é levada a "introduzir no ATM o número de telemóvel do suspeito e o fornecimento do respetivo código, associando-o ao seu cartão de Multibanco, convencida de que são os procedimentos próprios para receber o pagamento através do MB WAY, acabando por cair na armadilha", esclarece a PSP, alertando que, quem segue estes passos está a dar aos burlões a capacidade de fazerem levantamentos indevidos da sua conta bancária.