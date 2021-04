Medalhas para Portugal no judo, detidos em protesto negacionista em Lisboa e outros destaques TSF

A judoca portuguesa Telma Monteiro © Nuno Veiga/Lusa

Um dia feliz para o judo português. Telma Monteiro arrecadou a 15.ª medalha nos Europeus de Judo e foi de ouro. A portuguesa venceu, esta sexta-feira, a judoca eslovena Kaja Kajzer na final da categoria -57 kg e sagrou-se campeã em Lisboa. Já João Crisóstomo conquistou o bronze na categoria -66 kg, a sua primeira medalha em grandes competições.

Em declarações depois do combate, Telma Monteiro revelou que, apesar de se ter lesionado num ombro durante a preparação para a competição, "já há um mês que andava a dizer que ia ser campeã da Europa".

João Crisóstomo, já com o bronze ao pescoço, destacou a "capacidade física" que conseguiu manter ao longo do torneio.

Também em Lisboa mas junto ao Conselho Superior de Magistratura, a PSP deteve durante a tarde várias pessoas que se manifestaram onde Rui Fonseca e Castro, juiz negacionista da pandemia de Covid-19, está a ser ouvido.

Pelo Reino Unido, a atriz britânica Helen McCrory, que ficou conhecida no cinema com a saga "Harry Potter" e na televisão com a série "Peaky Blinders", morreu aos 52 anos, vítima de cancro, anunciou esta sexta-feira o marido, Damian Lewis, no Twitter.

Ainda no cinema, a TSF fez uma reportagem com Paulo Ferreira, autor de "Hope", o filme que, ao longo de dois minutos e 50 segundos, retrata Portugal confinado. Já valeu pelo menos quatro prémios em festivais internacionais.

No que toca à tecnologia, o Google Earth lançou uma nova ferramenta que permite ver como o mundo mudou entre 1984 e 2020.