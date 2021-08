Médias dos exames desceram, Ordem pede revisão da norma de vacinação dos jovens e outros destaques TSF

As médias nos exames nacionais desceram na maioria das disciplinas © Maria João Gala /Global Imagens

As médias nos exames nacionais desceram na maioria das disciplinas, num ano em que o grau de dificuldade das provas aumentou ligeiramente, mas só Física e Química ficou abaixo do 10, com uma queda de mais de três valores. A presidente da Sociedade Portuguesa de Física confessou à TSF que esperava nota positiva.

Nas últimas 24 horas foram confirmadas 17 378 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais nove do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 972 127, mais 1190 nas últimas 24 horas.

A Ordem dos Médicos diz que a decisão sobre a vacinação dos adolescentes coloca uma enorme pressão, desnecessária, sobre os médicos. Em causa está a norma que prevê que qualquer jovem dos 12 aos 15 anos pode ter acesso à vacina contra a Covid-19 desde que exista uma indicação médica.

Na apresentação de resultados do primeiro semestre, o Novo Banco afirmou que o Fundo de Resolução lhe deve 277,4 milhões de euros e vai acionar os mecanismos legais para receber esse valor.

O banco divulgou também que teve lucros de 137,7 milhões de euros no primeiro semestre, que compara com os prejuízos de 555,3 milhões de euros do mesmo período de 2020.

Com a confirmação do pedido de insolvência da Dielmar, conhecida marca de vestuário masculino, o presidente da Câmara de Castelo Branco admitiu que é um dia trágico para o concelho. À TSF, o autarca José Alves afirmou que conhecia a situação há vários meses, mas não foi possível revertê-la.

O Ministro da Economia diz que o Estado já gastou 8 milhões de euros para tentar salvar a Dielmar. Siza Vieira garante que tudo foi feito, mas já não é possível salvar a empresa com 300 trabalhadores e o Estado pode mesmo perder o dinheiro.

Em Lisboa têm sido cada vez mais frequentes os atos de vandalismo com as bicicletas Gira. Só nos últimos 15 dias foram alvo de tentativa de furto ou destruição mais de uma centena de veículos, mas o fenómeno tem sido registado há vários meses. Luís Natal Marques, presidente da EMEL, explicou à TSF que estes atos custam tempo e dinheiro e são cometidos com o objetivo de perturbar a operação das bicicletas Gira.

Marcelo Rebelo de Sousa foi esta segunda-feira recebido pelo chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, em Brasília para um encontro de trabalho seguido de almoço, que o Presidente português espera sirva para "construir melhores pontes" entre Portugal e o Brasil.

Com o foco nas autárquicas, o cabeça de lista da coligação Novos Tempos à Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, defendeu que apresenta "uma lista de excelência" às próximas eleições, capaz de retirar o atual presidente do município, Fernando Medina, do poder.

Já o ministro do Ambiente e Ação Climática, Matos Fernandes, saudou o arranque da obra de demolição do Edifício Jardim, que deverá ficar concluída em fevereiro de 2022. O ministro considerou que a erradicação do imóvel, que irá custar 1,2 milhões de euros, será o passo necessário para candidatar Viana do Castelo a património da Unesco.