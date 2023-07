Médias dos exames nacionais sobem a Português e Biologia. Matemática A baixa

© Maria João Gala/Global Imagens

Por Rui Oliveira Costa 17 Julho, 2023 • 18:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os resultados dos exames nacionais do ensino secundário foram publicados esta segunda-feira. As médias subiram a Português e a Biologia, enquanto Matemática A baixou.

Relativamente aos resultados do ano passado, o júri de 2023 destaca o aumento de 1,6 valores a Português e a Matemática Aplicada às Ciências Sociais, bem como de 2,4 valores no exame de Matemática B.

Por outro lado, destaca-se "a diminuição da classificação média, em 20 pontos, no exame de História da Cultura e das Artes (724), em 9 pontos, no exame de Matemática A (635), em 8 pontos, no exame de História A (623), e, em 7 pontos, nos exames de Geografia A (719) e de Geometria Descritiva A (708)".

"Tendo em consideração os exames finais nacionais com um número de alunos superior a 2500, aqueles que apresentaram uma classificação média mais elevada foram: o Inglês (550), com 148 pontos; o Desenho A (706), com 137 pontos; o Português (639), com 125 pontos, a Matemática Aplicada às Ciências Sociais (835), com 121 pontos e a Economia A (712), com 120 pontos", anuncia o ministério.

Segundo a nota do Ministério da Educação, os exames realizaram-se em 658 escolas de Portugal continental, Açores e Madeira, tendo 263.626 inscrições na 1.ª fase, das quais se realizaram 208.646 exames. As avaliações envolveram 8142 professores, mais dez mil docentes para a vigilância das provas.

"Entre as 25 disciplinas sujeitas a exame nacional, a que registou um maior número de provas realizadas foi a de Biologia e Geologia (702), com 38.617 provas, logo seguida por Português (639), com 34.065 provas, Matemática A (635), com 33.749 provas e Física e Química A (715), com 31.392 provas", revela.

O Ministério da Educação explica que este ano, tal como em anos transatos, "os alunos realizaram os exames finais nacionais nas disciplinas que elegeram como provas de ingresso e, também, para melhoria da classificação final de disciplina apenas para efeitos de acesso ao ensino superior".

"As médias das classificações dos vários exames são todas superiores a 100 pontos, à exceção do exame final nacional de Geometria Descritiva A (708), cuja média foi de 97 pontos, ainda assim, superior a 95 pontos", explica o júri.